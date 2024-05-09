邑昇首季轉盈EPS 0.12元 低軌衛星板已正式出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 17:36

邑昇 (5291-TW) 今 (9) 日公布最新財報，2024 年第一季稅後純益 471 萬元，較上季由虧轉盈，年減 58.78%，每股純益爲 0.12 元，邑昇在 PCB 出貨動能逐步回升，而首筆低軌衛星（LEO）用板已正式出貨，2024 年 4 月營收為 8117 萬元，月減 1.49%，年增 21.56%，1-4 月營收 3.11 億元年減 7.1%。

邑昇 2024 年第一季營收 2.3 億元，毛利率爲 21.03%，季增 2.24 個百分點，年減 1.48 個百分點，單稅後純益 471 萬元，較上季由虧轉盈，年減 58.78%，每股純益爲 0.12 元。

邑昇 2024 年將受惠於 AI 帶動網通伺服器需求，工控 / 工業電腦 PCB 出貨動能亦逐步回升，而首筆低軌衛星（LEO）用板也已正式出貨

邑昇 2024 年第一季營收事業占比為 PCB 占 77%、LED 自行車燈 220%、其他 0.3 成。在 PCB 事業方面，AI 浪潮持續推動高階網通伺服器機台市場需求，同時工控 / 工業電腦在去年下半年完成庫存調整後，已陸續重啟拉貨動能；而 LED 自行車燈方面，今年將以配合客戶拉貨節奏為主，並與其共同開拓終端需求，同時持續投入研發量能。

而邑昇在 e-bike 電動輔助自行車展現研發實力，今年度再度推出兩款為代步通勤提供解決方案，包括以輕巧減重、低續航力設計，主打居家日常採買與親子接送的都市運輸需求，以及大輪徑、快速移動之偏鄉山區地區通學通勤需求，