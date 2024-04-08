〈電子五哥營收〉緯創受惠AI伺服器持續成長 Q1營收寫下同期新高

代工大廠緯創 ( 3231-TW ) 今 (8) 日公布 3 月營收 898.31 億元，今年第一季累計營收 2382.28 億元，年季雙增，更寫下歷年同期新高。緯創營運團隊指出，受惠於 AI 伺服器成長幅度較高，今年第一季營收表現亮眼。

緯創 3 月營收 898.31 億元，月增 10.77%，年減 5.41%。今年第一季累計營收 2382.28 億元，季增 3.34%，年增 12.37%，創下歷年第一季新高。緯創進一步提到，受惠季底拉貨效應，3 月各產品出貨皆較 2 月成長，NB 出貨 190 萬台，月增 35.7%；桌機出貨 90 萬台，月增 28.6%；顯示器出貨 85 萬台，月增 21.4%。

展望第二季，緯創表示，AI 伺服器成長力道較強，有望兩位數成長。其他產品方面，桌機同樣有望兩位數成長，NB 與顯示器第二季則呈現小幅成長。緯創也點出，目前 AI 伺服器需求強勁，今年展望維持先前看法，將有三位數成長的表現。