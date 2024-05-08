〈焦點股〉緯穎Q1獲利、三率寫新高 股價放量衝高

AI 指標廠緯穎 ( 6669-TW ) 昨 (7) 日公告第一季財報，多項數據皆創新高，包括稅後純益、毛利率、營益率以及淨利率皆有亮眼表現，激勵緯穎今 (8) 日股價放量衝高，盤中一度漲逾半根停板，成交量超過 1000 張。

緯穎今天早盤跳空開 2410 元，盤中一度漲逾半根停板，最高漲至 2550 元，雖然隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾 4%。

緯穎第一季稅後純益 47.07 億元，季增 33.9%，年增 42.7%，每股純益 26.92 元。毛利率 11.1%，與去年第四季持平，年增 2.8 個百分點；營益率 8.4%，季增 0.5 個百分點，年增 2.4 個百分點；淨利率 6.8%，季增 0.8 個百分點，年增 2.4 個百分點。緯穎指出，受惠新產品專案占比持續提升，包括毛利率、營益率，以及淨利率均創下歷史新高。

緯穎持續投資、深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商 ZutaCore、私募基金 Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。海外布局方面，也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。