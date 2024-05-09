打7折賣！為緩解流動性壓力 萬科以22.35億人民幣售深圳灣總部地皮

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 13:20

中國第二大建商萬科 (000002-CN) 又有了出售資產來緩解流動性壓力的新動作，缺少周轉資金的該公司周三 (8 日) 宣布以 22.35 億人民幣 (約 95 億台幣) 出售深圳一塊大型地產。

《中國房地產報》報導，該筆地產是萬科在 2017 年 12 月以底價 31.37 億元購得，土地面積 1.92 萬平方公尺，用地性質為商業辦公等，原本萬科要將這裡建成萬科總部大樓，現在卻不得不將其轉讓。

萬科對於此次出售表示，這是該公司堅決推進瘦身健體一攬子方案的舉措之一，整體轉讓將減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好、做強三大主業。

萬科董事會主席郁亮在上周二 (4 月 30 日) 召開的股東大會上宣佈，萬科將退出其他業務，聚焦綜合住區開發、物業管理、租賃住宅三大主業，而制訂一攬子方案有降負債、融資模式轉型與聚焦主業的三大目的。

郁亮還說，一攬子方案並非只是縮減、壓降方案，也是發展進取的方案，第一階段的「瘦身」是為第二階段聚集資源打基礎。此次轉讓深圳灣超級總部基地地塊，不過是萬科「瘦身健體」起點，萬科「去多元化」還有很長的路要走。

萬科此次轉讓地產目前處於停工狀態，該地塊南區 S1 區地下室結構、S2 區地下二層結構、S3 區地下三層結構均已完工，北區工程樁全部完成，因結構圖紙未完善，預留約 2 公尺深土方未開挖。

根據深圳公共資源中心發佈的公告，該地塊建案存在逾期完工風險，以及被無償收回土地使用權及地上建築物、附著物的風險，相關風險事項由競得人承擔。

該地塊位在深圳灣超級總部基地，毗鄰深圳科技園，與香港隔海相望，是深圳 19 個重點開發建設地區之一。

與萬科同時進入深圳灣超級總部基地拿地的還有中國恒大，以底價 55.52 億人民幣拿下 T208-0054 宗地，靠近萬科在深圳灣超級總部基地的地塊。恒大也打算將其打造為新的總部基地，預計在今年完工，但隨著 2021 年恒大出現債務危機，該項目停止建設，並在隔年 11 月以 75.4 億人民幣底價賣給深圳市安和壹號房地產開發有限公司，這個價格比當初購入價格增值近 20 億人民幣。

目前，萬科在深圳灣超級總部基地還有一個代建專案，中興通訊 2017 年 6 月競標取得深圳灣超級總部基地一筆土地使用權，這裡將建成中興通訊總部，萬科是該建案的建商。

IPG 中國區首席經濟學家柏文喜表示，雖然萬科此次轉讓價格低於原先購地價格 31.37 億人民幣，但考慮到深圳灣超級總部基地的長期發展潛力和萬科作為知名企業的背書，該地塊具有一定的吸引力。

但最終能否順利轉讓，以及最終轉讓價格，還將受到市場供需關係和買家評估的影響。