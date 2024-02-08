〈財報〉晶片市場復甦+AI技術需求強 安謀調升全年營收展望 盤後一度瘋漲40%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-08 07:00
英國晶片設計商安謀 (ARM-US) 周三 (7 日) 公布會計年度第三季業績優於預期，並給出強勁的本季展望，一度帶動盤後股價飆漲逾 40%。
FY 2024 Q4 財測 v.s. LSEG 預期
- 營收：8.5 億至 9 億美元 v.s. 7.8 億美元
- (Non-GAAP) 稀釋後每股盈餘 (EPS)：28 美分至 32 美分 v.s. 21 美分
執行長 Rene Haas 在給投資人的信中寫道：「對運算平台的持續採納，使安謀上季收入再度締造紀錄。人工智慧浪潮推動了授權業務成長，因為這些新設備需要安謀的高性能與高效運算平台。」
該公司目前預估，截至 3 月的 2024 會計年度營收將達 31.6 億至 32.1 億美元，高於先前給出的財測區間上緣，即 30.8 億美元。
安謀周三收漲 5.5% 至每股 77.01 美元，優於預期的業績表現與本季展望，一度帶動該股盤後大漲逾 40%，股價飆破 100 美元，截稿前漲幅仍達近 30%。
Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期
- 營收：8.24 億美元 (年增 14%) v.s. 7.61 億美元
- (Non-GAAP) 稀釋後 EPS：29 美分 v.s. 25 美分
安謀以向客戶收取權利金作為主要收入來源，上季權利金收入年增 11%，達到 4.7 億美元，部分受惠於智慧手機市場復甦，以及對汽車和雲端供應商的銷售成長。
除了權利金以外，安謀近年相當重視授權業務，即將自家的設計授權給客戶使用，這項過程有助於節省晶片商的時間和精力，對安謀來說，也比單純收取權利金更有利可圖。
該公司上季授權收入達 3.54 億美元，年增 18%。安謀表示，愈來愈多公司採用其設計，來開發可執行人工智慧 (AI) 任務的中央處理器 (CPU)。該公司對先進設計收取更高的授權費，新一代 Armv9 架構的授權費用是 Armv8 架構的兩倍。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇