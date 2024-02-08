〈財報〉晶片市場復甦+AI技術需求強 安謀調升全年營收展望 盤後一度瘋漲40%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-08 07:00

英國晶片設計商安謀 (ARM-US) 周三 (7 日) 公布會計年度第三季業績優於預期，並給出強勁的本季展望，一度帶動盤後股價飆漲逾 40%。

FY 2024 Q4 財測 v.s. LSEG 預期

營收：8.5 億至 9 億美元 v.s. 7.8 億美元

(Non-GAAP) 稀釋後每股盈餘 (EPS)：28 美分至 32 美分 v.s. 21 美分

執行長 Rene Haas 在給投資人的信中寫道：「對運算平台的持續採納，使安謀上季收入再度締造紀錄。人工智慧浪潮推動了授權業務成長，因為這些新設備需要安謀的高性能與高效運算平台。」

該公司目前預估，截至 3 月的 2024 會計年度營收將達 31.6 億至 32.1 億美元，高於先前給出的財測區間上緣，即 30.8 億美元。

安謀周三收漲 5.5% 至每股 77.01 美元，優於預期的業績表現與本季展望，一度帶動該股盤後大漲逾 40%，股價飆破 100 美元，截稿前漲幅仍達近 30%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期

營收：8.24 億美元 (年增 14%) v.s. 7.61 億美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：29 美分 v.s. 25 美分

安謀以向客戶收取權利金作為主要收入來源，上季權利金收入年增 11%，達到 4.7 億美元，部分受惠於智慧手機市場復甦，以及對汽車和雲端供應商的銷售成長。

除了權利金以外，安謀近年相當重視授權業務，即將自家的設計授權給客戶使用，這項過程有助於節省晶片商的時間和精力，對安謀來說，也比單純收取權利金更有利可圖。