營收速報 - 三發地產(9946)4月營收3.28億元年增率高達242.72％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15
今年前4月累計營收為6.29億元，累計年增率242.72%。
最新價為38.7元，近5日股價上漲4.31%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-470 張
- 外資買賣超：-452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|328,040
|242.72%
|10.74%
|2024/3
|296,234
|275.36%
|11641.34%
|2024/2
|2,523
|-95.8%
|0.24%
|2024/1
|2,517
|-86.59%
|-98.26%
|2023/12
|144,819
|440.35%
|37.92%
|2023/11
|105,001
|-21.23%
|-5.59%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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