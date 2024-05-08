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鉅亨速報

營收速報 - 三發地產(9946)4月營收3.28億元年增率高達242.72％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15

三發地產(9946-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣3.28億元，年增率242.72%，月增率10.74%。

今年前4月累計營收為6.29億元，累計年增率242.72%。

最新價為38.7元，近5日股價上漲4.31%，相關建材營造上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-470 張
  • 外資買賣超：-452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 328,040 242.72% 10.74%
2024/3 296,234 275.36% 11641.34%
2024/2 2,523 -95.8% 0.24%
2024/1 2,517 -86.59% -98.26%
2023/12 144,819 440.35% 37.92%
2023/11 105,001 -21.23% -5.59%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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