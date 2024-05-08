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鉅亨速報

營收速報 - 愛山林(2540)4月營收11.80億元年增率高達64.94％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

愛山林(2540-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣11.80億元，年增率64.94%，月增率26.28%。

今年前4月累計營收為35.10億元，累計年增率64.94%。

最新價為173元，近5日股價上漲17.77%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1491 張
  • 外資買賣超：+56 張
  • 投信買賣超：+1054 張
  • 自營商買賣超：+381 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,180,111 64.94% 26.28%
2024/3 934,492 1.36% 55.65%
2024/2 600,385 71.56% -24.44%
2024/1 794,545 250.3% -23.71%
2023/12 1,041,539 30.41% 5.49%
2023/11 987,326 252.82% 49.95%

愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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