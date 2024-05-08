營收速報 - 愛山林(2540)4月營收11.80億元年增率高達64.94％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為35.10億元，累計年增率64.94%。
最新價為173元，近5日股價上漲17.77%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1491 張
- 外資買賣超：+56 張
- 投信買賣超：+1054 張
- 自營商買賣超：+381 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,180,111
|64.94%
|26.28%
|2024/3
|934,492
|1.36%
|55.65%
|2024/2
|600,385
|71.56%
|-24.44%
|2024/1
|794,545
|250.3%
|-23.71%
|2023/12
|1,041,539
|30.41%
|5.49%
|2023/11
|987,326
|252.82%
|49.95%
愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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