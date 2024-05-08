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鉅亨速報

營收速報 - 台驊投控(2636)4月營收19.77億元年增率高達79.5％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15

台驊投控(2636-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣19.77億元，年增率79.5%，月增率18.05%。

今年前4月累計營收為66.34億元，累計年增率79.5%。

最新價為98.5元，近5日股價下跌-3.43%，相關航 運 業下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-778 張
  • 外資買賣超：-735 張
  • 投信買賣超：-11 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,976,854 79.5% 18.05%
2024/3 1,674,577 39.93% 22.61%
2024/2 1,365,762 39.69% -15.53%
2024/1 1,616,833 35.65% 20.7%
2023/12 1,339,536 9.16% -0.11%
2023/11 1,340,955 -5.02% 0.74%

台驊投控(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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