營收速報 - 台驊投控(2636)4月營收19.77億元年增率高達79.5％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15
今年前4月累計營收為66.34億元，累計年增率79.5%。
最新價為98.5元，近5日股價下跌-3.43%，相關航 運 業下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-778 張
- 外資買賣超：-735 張
- 投信買賣超：-11 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,976,854
|79.5%
|18.05%
|2024/3
|1,674,577
|39.93%
|22.61%
|2024/2
|1,365,762
|39.69%
|-15.53%
|2024/1
|1,616,833
|35.65%
|20.7%
|2023/12
|1,339,536
|9.16%
|-0.11%
|2023/11
|1,340,955
|-5.02%
|0.74%
台驊投控(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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