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鉅亨速報

營收速報 - 燿華(2367)4月營收18.10億元年增率高達42.6％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

燿華(2367-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣18.10億元，年增率42.6%，月增率12.01%。

今年前4月累計營收為59.74億元，累計年增率42.6%。

最新價為30.05元，近5日股價上漲4.39%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+34443 張
  • 外資買賣超：+29921 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4522 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,810,426 42.6% 12.01%
2024/3 1,616,279 15.71% 33.61%
2024/2 1,209,695 17.63% -9.54%
2024/1 1,337,326 28.87% 22.43%
2023/12 1,092,345 2.63% -15.87%
2023/11 1,298,332 -2.42% 4.81%

燿華(2367-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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