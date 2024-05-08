營收速報 - 燿華(2367)4月營收18.10億元年增率高達42.6％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為59.74億元，累計年增率42.6%。
最新價為30.05元，近5日股價上漲4.39%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34443 張
- 外資買賣超：+29921 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4522 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,810,426
|42.6%
|12.01%
|2024/3
|1,616,279
|15.71%
|33.61%
|2024/2
|1,209,695
|17.63%
|-9.54%
|2024/1
|1,337,326
|28.87%
|22.43%
|2023/12
|1,092,345
|2.63%
|-15.87%
|2023/11
|1,298,332
|-2.42%
|4.81%
燿華(2367-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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