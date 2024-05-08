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鉅亨速報

營收速報 - 巨鎧精密-創(2254)4月營收6,674.30萬元年增率高達147.5％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15

巨鎧精密-創(2254-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6,674.30萬元，年增率147.5%，月增率6.06%。

今年前4月累計營收為1.75億元，累計年增率147.5%。

最新價為89元，近5日股價下跌-3.16%，相關汽車工業上漲0.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：+30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 66,743 147.5% 6.06%
2024/3 62,929 -40.46% 338.65%
2024/2 14,346 -44.3% -53.24%
2024/1 30,683 75.47% 106.72%
2023/12 14,843 -64.57% -68.41%
2023/11 46,991 2.24% -34.9%

巨鎧精密-創(2254-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為全LED汽車車燈。汽車零組件。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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