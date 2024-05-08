營收速報 - 巨鎧精密-創(2254)4月營收6,674.30萬元年增率高達147.5％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15
巨鎧精密-創(2254-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6,674.30萬元，年增率147.5%，月增率6.06%。
今年前4月累計營收為1.75億元，累計年增率147.5%。
最新價為89元，近5日股價下跌-3.16%，相關汽車工業上漲0.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：+30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|66,743
|147.5%
|6.06%
|2024/3
|62,929
|-40.46%
|338.65%
|2024/2
|14,346
|-44.3%
|-53.24%
|2024/1
|30,683
|75.47%
|106.72%
|2023/12
|14,843
|-64.57%
|-68.41%
|2023/11
|46,991
|2.24%
|-34.9%
巨鎧精密-創(2254-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為全LED汽車車燈。汽車零組件。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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