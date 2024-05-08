營收速報 - 華榮(1608)4月營收10.37億元年增率高達39.52％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為36.58億元，累計年增率39.52%。
最新價為36.4元，近5日股價上漲2.5%，相關電器電纜上漲0.82%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5872 張
- 外資買賣超：-5251 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-621 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,036,910
|39.52%
|16.73%
|2024/3
|888,271
|-9.51%
|15.81%
|2024/2
|766,998
|4.97%
|-20.6%
|2024/1
|966,051
|22.07%
|36%
|2023/12
|710,308
|-10.7%
|-35.97%
|2023/11
|1,109,385
|27.66%
|48.33%
華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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