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鉅亨速報

營收速報 - 華榮(1608)4月營收10.37億元年增率高達39.52％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

華榮(1608-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣10.37億元，年增率39.52%，月增率16.73%。

今年前4月累計營收為36.58億元，累計年增率39.52%。

最新價為36.4元，近5日股價上漲2.5%，相關電器電纜上漲0.82%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5872 張
  • 外資買賣超：-5251 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-621 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,036,910 39.52% 16.73%
2024/3 888,271 -9.51% 15.81%
2024/2 766,998 4.97% -20.6%
2024/1 966,051 22.07% 36%
2023/12 710,308 -10.7% -35.97%
2023/11 1,109,385 27.66% 48.33%

華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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