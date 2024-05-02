〈ESG狂潮〉國營事業唯一 台電打造生態電廠 2度奪遠見ESG企業永續獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 18:40
2024 遠見 ESG 企業永續獎今（2）日舉行頒獎典禮，台電由副總經理郭天合代表接受行政院副院長鄭文燦表揚。獲頒環境友善組楷模獎，是國營事業唯一獲獎，也是台電二度獲肯定。
《遠見雜誌》自 2005 年起連續 20 年舉行此獎（前身為 CSR 企業社會責任獎），針對企業綜合績效、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動等 9 大面向評選，今年共 192 家企業、319 件專案報名，46 家企業單位獲獎。台電繼 2021 年以全國首座綠能主題展館「電幻 1 號所」奪下教育推廣組首獎後，如今再以電力生態共融推動獲傑出方案類環境友善組楷模獎，與富邦人壽、亞洲水泥等知名企業共享榮耀。
台電表示，台電創國營事業之先設立環保專責單位近 40 年，在滿足民眾用電需求之外，積極發展再生能源、推動機組更新、升級既有環保設備及氫氨新能源應用等，逐步邁向電力淨零目標。
台電 2019 年發布環境白皮書揭露環境永續 6 大策略面向，以此推動「建置電力設施生態融合計畫」，納入外部專家學者、環保團體及地方政府等多元夥伴合作，並於 2023 年 9 月成立生態保育專家小組，以企業層級響應國際 OECM（其他有效保護區）精神。
台電從上百個電力場域盤點 15 座潛力電廠，進一步選出最終 5 處打造生態電廠，近 3 年累計投入 2.4 億元、近 2 萬人力於環境友善作為。其中雲林台西風場為台電第一個生態共融計畫，為兼顧綠能開發與當地蝙蝠生態，2020 年啟動蝙蝠棲地移居計畫，展開全台規模最大蝙蝠研究，透過棲地補償方式逐步引導遷移棲息環境。
台電說明，另因應高雄興達電廠旁永安濕地原先即有近百種鳥類棲息，為維護生物多樣性，台電自 2010 年起投入生態研究，迄今蒐集逾 30 萬筆水鳥及水深資料，運用科學化管理並結合水位調控技術，讓濕地水鳥數量顯著提升，更成為黑面琵鷺等候鳥重要中繼站，贏得「飛鳥電廠」美名，去年亦獲 2023 台灣企業永續獎單項績效中的創意溝通領袖獎。
台電表示，除台西、興達之外，台電也在台中大甲溪電廠設立馬鞍壩生態魚道，於苗栗卓蘭電廠營造螢火蟲生態棲地，在南投萬大電廠發現霧社血斑天牛、無尾葉鼻蝠等珍稀動物，並成功復育原生種「臺灣大豆」，讓生態電廠可以成為環境教育的推手之一。
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