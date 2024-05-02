〈ESG狂潮〉國營事業唯一 台電打造生態電廠 2度奪遠見ESG企業永續獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 18:40

2024 遠見 ESG 企業永續獎今（2）日舉行頒獎典禮，台電由副總經理郭天合代表接受行政院副院長鄭文燦表揚。獲頒環境友善組楷模獎，是國營事業唯一獲獎，也是台電二度獲肯定。

《遠見雜誌》自 2005 年起連續 20 年舉行此獎（前身為 CSR 企業社會責任獎），針對企業綜合績效、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動等 9 大面向評選，今年共 192 家企業、319 件專案報名，46 家企業單位獲獎。台電繼 2021 年以全國首座綠能主題展館「電幻 1 號所」奪下教育推廣組首獎後，如今再以電力生態共融推動獲傑出方案類環境友善組楷模獎，與富邦人壽、亞洲水泥等知名企業共享榮耀。



台電表示，台電創國營事業之先設立環保專責單位近 40 年，在滿足民眾用電需求之外，積極發展再生能源、推動機組更新、升級既有環保設備及氫氨新能源應用等，逐步邁向電力淨零目標。

台電 2019 年發布環境白皮書揭露環境永續 6 大策略面向，以此推動「建置電力設施生態融合計畫」，納入外部專家學者、環保團體及地方政府等多元夥伴合作，並於 2023 年 9 月成立生態保育專家小組，以企業層級響應國際 OECM（其他有效保護區）精神。