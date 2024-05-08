錨定ESG 櫃買攜手勤業辦創新企業媒合會5/15登場

創新是企業提升價值的驅動力，透過創新與改變，企業的服務或產品便能因應環境變化而滿足客戶需求。近年，在全球掀起 ESG 永續浪潮下，政府、企業乃至社會大眾的永續意識抬頭，「創新」之外，「綠色」及「永續」也成為熱門關鍵字。

本次活動邀請的 10 家創新企業，多能將永續元素融入其產品或服務，參與企業包括儲能電池系統的矽谷能源，循環包裝的配客嘉，永續驗證的亞瑞仕國際驗證，雲端應用的應援科技、騰雲運算，射頻及光學應用的倢通科技、上暘光學，專注微創器械的艾斯創生醫，金融風控應用的皓德盛科技，以及創新零售模式的居家先生。本次媒合會除由企業發表業務簡報外，並安排創新企業與上市櫃公司投資部門或創投機構進行一對一的深入洽談與交流，協助串接資源並促成合作機會。