來億-KY印尼新廠加速產能擴充 年產量上看1億雙

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 19:20

擁有 36 年製鞋實績的大廠來億 - KY(6890-TW) 加速對印尼新廠的產能擴充案，來億 - KY 專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋產量，年產量將由 6000 萬雙向上擴充到 1 億雙的水準，來億 - KY 也預計 6 月中旬來台第一上市，並將含息 5 元掛牌。

目前來億 - KY 的生產線設置，涵蓋東南亞的越南、緬甸、印尼等國，並規劃加速對印尼新廠的產能擴充案。

來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。

來億集團的主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億也是 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 的鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為來億集團的營收成長帶來強勁的成長動力。

來億 2023 年營收為 280.16 億元，每股純益 6.26 元，董事會通過擬配發每股 5 元現金股利。同時，來億 - KY 受惠於 adidas 及 HOKA 品牌的熱銷，來億的營收與獲利再創新高。2024 年第一季營收達 77.71 億元，每股純益 3.36 元，營收成長率達去年同期的 40.78%，第一季每股純益已達去年全年度的 53.67%。

Adidas 的 SAMBA 鞋款熱賣並獲 2023 年度年度風雲鞋，2024 年其熱潮持續發酵，來億集團全力支持客戶需求。HOKA 品牌榮獲 2023 年度年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品。因應兩大品牌客戶的需求強勁，來億產能滿開全力配合，支持客戶之成長。