營收速報 - 富旺(6219)4月營收7.19億元年增率高達12328.75％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15
今年前4月累計營收為8.70億元，累計年增率12328.75%。
最新價為43.65元，近5日股價上漲6.96%，相關建材營造股價指數上漲6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+67 張
- 外資買賣超：-283 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+350 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|718,506
|12328.75%
|568.12%
|2024/3
|107,542
|420.78%
|147.34%
|2024/2
|43,480
|9477.09%
|4662.32%
|2024/1
|913
|106.56%
|-99.86%
|2023/12
|654,637
|971.38%
|1516.95%
|2023/11
|40,486
|4.67%
|-41.4%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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