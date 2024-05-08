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鉅亨速報

營收速報 - 富旺(6219)4月營收7.19億元年增率高達12328.75％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15

富旺(6219-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7.19億元，年增率12328.75%，月增率568.12%。

今年前4月累計營收為8.70億元，累計年增率12328.75%。

最新價為43.65元，近5日股價上漲6.96%，相關建材營造股價指數上漲6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+67 張
  • 外資買賣超：-283 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+350 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 718,506 12328.75% 568.12%
2024/3 107,542 420.78% 147.34%
2024/2 43,480 9477.09% 4662.32%
2024/1 913 106.56% -99.86%
2023/12 654,637 971.38% 1516.95%
2023/11 40,486 4.67% -41.4%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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