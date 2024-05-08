挹注彰濱跨海大橋建設 臺企銀統籌義力營造35億元聯貸案超額認購1.5倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-08 16:10

臺灣企銀 (2834-TW) 統籌主辦義力營造股份有限公司（義力營造）新臺幣 35 億元聯合授信案，支應義力營造辦理「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」所需資金，在銀行團踴躍參貸下超額認購 150％，於今（8）日成功完成聯貸簽約。

義力營造長期深耕台灣營造產業，為內政部評選的優良營造業者，歷年曾參與「彰化濱海工業區鹿港區委託開發計畫」、「嘉義縣中埔產業園區委託開發、出租及管理計畫」及「嘉義縣水上產業園區委託開發、出租管理計畫」等重大開發案，並獲 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001 品質管理系統驗證及職安衛生與工程服務品質金安獎、金質獎等肯定。

義力營造本次承攬「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」，可透過分流鹿港區來紓解線西區對外交通流量，改善該區域交通尖峰期之壅塞現況，促進彰化濱海工業區之長期發展，義力營造將本著務實穩健的經營策略並結合優良施工團隊，秉持「卓越、誠信、安全、技術、品質」的企業精神，達成如期如質的成功目標。