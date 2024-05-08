營所稅申報季 ​​​​​​​安永剖析「移轉訂價」應注意事項及BEPS更新

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-08 15:50

進入 112 年度營利事業所得稅結算申報季節，達一定門檻的企業依法令規定需申報關係企業交易，以及備妥移轉訂價三層文據。安永聯合會計師事務所今 (8) 日舉辦網路研討會，探討關係企業交易申報、移轉訂價相關文件編製注意事項，分享移轉訂價查核實務以及針對 BEPS 最新動態進行更新。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務資深經理龔宣穎指出，企業編製移轉訂價報告時，應留意需個別分析的個體及交易，例如服務交易或進貨交易，加總金額超過新臺幣 1,000 萬元以上，且同一對象超過 500 萬元以上，都應進行個別分析。

龔宣穎提醒企業，目前稅局針對一次性移轉訂價調整的查核，會詳細審查受控交易，要求說明影響訂價調整的因素，屬貨物進口價格調整案件是否已按規定進行辦理，並要求提示相關憑證。其次，針對服務提供的交易，須留意合約內容與所提供的交易一致，稅局也會注意公司是否將所有的成本都進行合理的成本加成。

此外，針對不同的關係企業交易分析，應以個別交易為基礎，採用合適的測試方法，若公司進行多種受控交易或是同時有從事受控交易與非受控交易，應依規定將要評估的受控交易相關財務資訊拆分，以進行個別測試。

企業管理階層於年度中，要定期檢視集團個體損益，若發現異常，可及早透過訂價政策，調整降低風險；在編製三層文據時，留意與財務報表、申報書表、交易合約等是否一致。若交易存在不確定性，且交易對手國與我國有租稅協定時，也可考慮向稅局提出雙邊預先訂價協議 (APA) 申請，以避免可能被重複課稅的風險。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁說明 BEPS 2.0 兩大支柱的最新發展及可能影響，其中，支柱一 Amount A 主要針對全球營收超過 200 億歐元的跨國企業，將稅前淨利率超過 10% 的部分視為超額利潤，針對超額利潤的 25% 的部分，將其課稅權按收入來源比例重新分配給有課稅關聯性的市場國。

針對支柱一 Amount B，林志仁指出，OECD 已於今年二月針對實施辦法提出了最終報告，自 2025 年 1 月 1 日開始的會計年度起，個別租稅管轄區將可以選擇是否適用 Amount B。Amount B 主要針對貨物買賣、行銷、配銷、銷售代理及佣金代理等基礎性銷售活動個體。