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鉅亨速報

營收速報 - 保瑞(6472)4月營收16.43億元年增率高達80.09％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15

保瑞(6472-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣16.43億元，年增率80.09%，月增率118.25%。

今年前4月累計營收為45.00億元，累計年增率80.09%。

最新價為743元，近5日股價下跌-6.01%，相關生技醫療股價指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1114 張
  • 外資買賣超：-953 張
  • 投信買賣超：-105 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,642,584 80.09% 118.25%
2024/3 752,604 -42.53% -14.46%
2024/2 879,810 -44.15% -28.18%
2024/1 1,225,079 -35.37% 28.91%
2023/12 950,333 -43.41% -15.65%
2023/11 1,126,612 -32.48% 0.26%

保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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