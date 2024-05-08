營收速報 - 保瑞(6472)4月營收16.43億元年增率高達80.09％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15
今年前4月累計營收為45.00億元，累計年增率80.09%。
最新價為743元，近5日股價下跌-6.01%，相關生技醫療股價指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1114 張
- 外資買賣超：-953 張
- 投信買賣超：-105 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,642,584
|80.09%
|118.25%
|2024/3
|752,604
|-42.53%
|-14.46%
|2024/2
|879,810
|-44.15%
|-28.18%
|2024/1
|1,225,079
|-35.37%
|28.91%
|2023/12
|950,333
|-43.41%
|-15.65%
|2023/11
|1,126,612
|-32.48%
|0.26%
保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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