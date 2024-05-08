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鉅亨速報

營收速報 - 太空梭(2440)4月營收3.57億元年增率高達54.67％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15

太空梭(2440-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣3.57億元，年增率54.67%，月增率4.08%。

今年前4月累計營收為11.41億元，累計年增率54.67%。

最新價為17.5元，近5日股價上漲12.1%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-544 張
  • 外資買賣超：-545 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 357,467 54.67% 4.08%
2024/3 343,442 27.17% 181.57%
2024/2 121,976 -53.96% -61.68%
2024/1 318,292 247.81% 9.02%
2023/12 291,962 24.29% 2.84%
2023/11 283,907 11.55% 10.89%

太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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