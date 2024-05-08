營收速報 - 太空梭(2440)4月營收3.57億元年增率高達54.67％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15
今年前4月累計營收為11.41億元，累計年增率54.67%。
最新價為17.5元，近5日股價上漲12.1%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-544 張
- 外資買賣超：-545 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|357,467
|54.67%
|4.08%
|2024/3
|343,442
|27.17%
|181.57%
|2024/2
|121,976
|-53.96%
|-61.68%
|2024/1
|318,292
|247.81%
|9.02%
|2023/12
|291,962
|24.29%
|2.84%
|2023/11
|283,907
|11.55%
|10.89%
太空梭(2440-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為3C產品用線。3C連接組裝產品。銅材。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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