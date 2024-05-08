營收速報 - 國揚(2505)4月營收1.46億元年增率高達4191.72％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15
今年前4月累計營收為3.05億元，累計年增率4191.72%。
最新價為29.15元，近5日股價上漲6.35%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1528 張
- 外資買賣超：+1521 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|145,661
|4191.72%
|63.44%
|2024/3
|89,123
|-11.84%
|268.87%
|2024/2
|24,161
|-63.55%
|-48.05%
|2024/1
|46,506
|-51.49%
|-69.32%
|2023/12
|151,564
|83.63%
|116.72%
|2023/11
|69,937
|-68.56%
|-0.35%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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