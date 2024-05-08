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鉅亨速報

營收速報 - 國揚(2505)4月營收1.46億元年增率高達4191.72％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15

國揚(2505-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.46億元，年增率4191.72%，月增率63.44%。

今年前4月累計營收為3.05億元，累計年增率4191.72%。

最新價為29.15元，近5日股價上漲6.35%，相關建材營造上漲3.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1528 張
  • 外資買賣超：+1521 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 145,661 4191.72% 63.44%
2024/3 89,123 -11.84% 268.87%
2024/2 24,161 -63.55% -48.05%
2024/1 46,506 -51.49% -69.32%
2023/12 151,564 83.63% 116.72%
2023/11 69,937 -68.56% -0.35%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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