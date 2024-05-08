台驊Q1 EPS 1.88元走出營運谷底 Q2海空運需求轉熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-08 16:33

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，稅後純益 2.58 億元，年增 4.03%，每股純益(EPS)1.88 元，台驊指出，海空陸鐵四大事業群同步走出營運谷底，本業經營績效回升，預期第二季起，海運貨量將快速回升。

台驊第一季合併營收 46.57 億元，年增 38.31%，創近五季高點，加上財務規劃 (運用) 取得利息和匯兌收益挹注，挹注獲利動能。

台驊說明，因紅海事件帶動歐美和地中海航線運價翻倍，加上全球終端零售重建庫存需求，海運事業群第一季營收達 25.76 億元，年增 55.2%。

空運事業部方面，受惠美國電商進口需求熱絡，台驊第一季陸續完成多趟包機業務，營收達 9.86 億元，年增 34.04%。

另一方面，由於全球電動車競爭進入白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲週轉動能，在美國和澳洲鋰礦砂大廠仍持續佈建庫存下，帶動第一季江船貿易及倉儲收入持續成長，內貿物流事業群營收 7.76 億元，年增 15.53%。

而紅海危機也使中歐班列成廠商出口歐洲的主要替代方案，台驊鐵路事業群第一季業績 3.18 億元，年增 6.82%。

展望後市，對於市場關注的海運景氣，台驊指出，今年運力供過於求趨勢未改變，但航商努力確保運價維持在獲利水平之上，預計五一假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第二季營運。