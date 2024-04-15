〈焦點股〉航海王董座竟涉內線交易 台驊投控亮跌停燈號

貨物承攬業者台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財過去幾年被廣大投資人譽為「懂海的男人」、「航海王」，但上周五卻驚爆在 2020 年間涉嫌內線交易，不僅公司遭檢調搜索，顏益財也以 500 萬元交保，造成台驊今 (15) 日早盤股價一度重挫跌停。