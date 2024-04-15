〈焦點股〉航海王董座竟涉內線交易 台驊投控亮跌停燈號
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 09:26
貨物承攬業者台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財過去幾年被廣大投資人譽為「懂海的男人」、「航海王」，但上周五卻驚爆在 2020 年間涉嫌內線交易，不僅公司遭檢調搜索，顏益財也以 500 萬元交保，造成台驊今 (15) 日早盤股價一度重挫跌停。
顏益財曾在陽明 (2609-TW) 過往減資再增資的最低迷時刻，參與私募增資案，當時私募價格僅 10.48 元，不料後來發生新冠疫情，海運業者迎來百年罕見大運，顏益財更以「一張不賣，奇蹟自來」的名言，獲海運投資者津津樂道。
因此，顏益財傳出涉嫌內線交易震驚投資圈和海運界，事件起因於，台驊在 2020 年 5 月 28 日發重訊宣布大聯大 (3702-TW) 公開收購台驊普通股 5-20% 前，顏益財涉以親友、員工為人頭進場買賣台驊股票，不法獲利近 200 萬元。
檢調朝顏益財恐違反證券交易法內線交易罪偵辦，北檢 12 日已兵分 10 路搜索，目前顏益財以 500 萬元交保中，同時，台驊董事許俊輝也以 200 萬元交保，限制出境。
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