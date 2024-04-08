〈貨攬三雄看貨運〉空運急單價暴漲逾300% 捷迅料不亞於疫情期間暢旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 19:47

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (8) 日公告 3 月合併營收為 3.21 億元，月增 6.47%，年增 93.46%，第一季合併營收 9.79 億元，年增 20.44%，捷迅表示，近期空運暢旺，急單需求甚至使運價暴增超過 300%，看業績表現將不亞於疫情期間的暢旺。

捷迅說明，空運市場除了自去年第四季急速竄起的電商客群的包機需求外，AI 相關設備及周邊消費電子產品陸續成熟，也帶動近期運往美國的航空艙位暢旺。

捷迅樂觀看待，今年新增的 AI 相關及電商客戶群自去年底開始穩定合作後，可帶動業績不亞於疫情期間的暢旺。

捷迅進一步指出，今年台美貿易升溫，以及美中貿易戰促使中國 + 1 等影響下，電子產品主要原物料的物流運輸路線轉移到東南亞和印度等地，然而，航空公司國際遠洋航線仍以客運為主，飛往印度的航班規畫尚未跟上貨運的需求。

以台灣飛往印度為例，並無貨機可直飛印度，須從香港或東南亞其他轉運機場轉機，才可抵印度主要機場，然而電子廠趕第一季的急單需求，使最高運費的航空公司自 3 月初每公斤新台幣 45 元，在 3 月中已漲到近新台幣 200 元，漲幅高達 345%，供需明顯失衡。

捷迅強調，由於在美國五大城市、星馬、印度等地皆有布局物流網，隨著客戶物流需求的轉移，做好充足準備迎接物流運輸的轉變。

海運方面，由於長約運價正等待大型零售商和船公司奠定底部合約價，捷迅指出，船公司捍衛 5 月即將簽訂的長約價態度明確，因此，現行議約困難，客戶若期望爭取運輸成本下降，還需經歷一段時間拉扯。