台新投信攜荷寶基金 2024投資亮點看好消費趨勢 科技七巨頭續強
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 20:03
台新投信 2024 年正式總代理荷寶基金，展望今年投資亮點 ，荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人 Richard Speetjens 認為，在通膨放緩下，預期 2024 年消費者將更願意花錢，持續增長的電商趨勢帶動電子支付發展，同步看好科技七巨頭獲利前景，股市將迎來大多頭行情，消費基金為今年的投資優選。
荷寶投資專精於資產管理 95 年，歷經多次景氣循環，亞洲區 (日本除外) 分銷業務總監 Dawn Foo 指出，荷寶持續順應時代，開發各類型前瞻性基金產品，尤其相當重視深度研究、嚴謹紀律和精密的風險管理，獨家研發的信用模型 (Duration Times Spread) DTS - 為業界廣為運用，因此享有「前瞻思維投資工程師」美名，在永續和量化二大投資領域投入前瞻研究，精準掌握市場趨勢及回報潛力。
Richard Speetjens 表示，從宏觀角度來看，投資者預期 Fed 首次降息將在 2024 年上半年進行，儘管最近的預期已被推遲到第三季初。鑑於宏觀和地緣政治環境的不確定性，優質成長的投資風格似乎非常適合當前的投資環境。
Richard Speetjens 認為，投資的平衡方法應該為下行提供保護，同時也提供足夠的結構性成長以參與上行。長期投資者應專注於擁有寶貴無形資產、資本密集度低、利潤率高和資本回報率優異的優質企業。
Richard Speetjens 指出，具有這些特徵的公司歷來都提供高於平均的回報，同時在動盪的市場中提供下行保護，預計在未來實現穩健的收入和獲利成長，繼續產生有吸引力的長期回報。此外，科技七雄蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和輝達 (NVDA-US) 的業務模式多元且有韌性，再加上穩健的資產負債表，有助於增強消費股的投資氛圍。
以區域配置來看，該基金北美占比 58% 最高，其次為歐洲 33%，剩餘 9% 為新興市場和亞太，其中看好印度及巴西的消費市場。
觀察前十大持股，Nvidia 占比 5.5% 最高，Visa 占比 5%，Amazon 4.9%，微軟 4.4%，前四大皆為數位轉型消費，Novo Nordisk 占比 4.2% 排名第五，LVMH、Airbnb、Netflix、Adyen、L"Oreal 約 3.1% 至 3.3%，十檔持股合計達 40%。
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