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基金

無懼市場震盪急跌自動加碼 鉅亨買基金「超底王」十大人氣基金出爐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 12:26

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鉅亨買基金「超底王」十大人氣基金出爐。(圖:shutterstock)

「鉅亨買基金」近期推出定期定額自動逢低加碼的交易功能「超底王」，協助投資人追求打造大於單純定期定額的報酬率。「鉅亨買基金」最新公布平台上 4 月份「超底王」最受歡迎前十大基金，主要集中在美國科技、台股及美股，與平台投資研究團隊回測的市場結果不謀而合。

「鉅亨買基金」投資研究部團隊表示，將超底王觸發 7% 的條件，應用於多個全球市場進行回測，以評估「超底王」機制在不同經濟體的表現。結果顯示，在印度、美國科技股和台灣市場，超底王的績效尤其出色，報酬率分別達到 1051%、872% 及 456%。

「鉅亨買基金」由投資研究團隊回測的數據更可以發現，超底王在長期趨勢向上的市場中特別有效。對於追求最大化長期投資報酬的投資人來說，與其追高殺低或猶豫該不該進場，不如透過能自動捕捉逢低加碼機會的「超底王」，克服人性恐懼，打造大於單純定期定額的報酬率，讓財富累積更有感。

「鉅亨買基金」指出，定期定額加減碼機制在每次扣款日時進行判定，但超底王則是每日判定，更容易掌握市場急跌時的加碼機會。超底王以每日自動比對最新淨值與過去第 10 個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅 (%)，當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂。因此，在遇到市場急跌時，「超底王」可以更有效捕捉加碼好時機。

「超底王」不僅讓定期定額更進化，投資人也不用等到市場大跌，只要達到自己設定的跌幅 (5%~99%)，透過自動捕捉急跌加碼的機會，就可以強化投資效益。「鉅亨買基金」強調，不同於市面上同類型投資機制只能選擇單一品牌旗下的基金，「超底王」能選擇平台上投資標的，多達 86 個品牌系列、將近 3,900 檔基金投資人在投資選擇上更多元化。

「鉅亨買基金」建議投資人把握平台全系列基金終身零手續費，只要平台上可定期定額的基金，都能使用「超底王」，讓投資人擁有加碼的勇氣，不但能夠進場撿便宜，更有機會在下波反彈時體驗到更豐厚的成果、讓定期定額投資畫出燦爛的微笑曲線，更有效率累積資產。

鉅亨買基金超底王4 月十大人氣基金

基金名稱

今年以來 (%)

一年 (%)

二年 (%)

三年 (%)

路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別 (新台幣)

17.5

81.1

115.9

89.5

貝萊德世界科技基金 A2 美元

16.0

50.4

38.9

14.8

統一奔騰基金

15.6

73.0

79.0

81.7

統一黑馬基金

14.0

56.3

60.0

58.3

日盛新台商基金

13.4

83.7

86.4

72.7

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技 (美元)

12.5

58.0

48.1

23.2

野村優質基金

12.1

56.9

60.2

50.3

野村高科技基金

11.8

66.1

80.5

65.2

安聯台灣科技基金

11.3

64.4

64.9

73.8

摩根士丹利美國增長基金

3.7

41.4

4.8

-34.0

資料來源：「鉅亨買基金」整理，超底王 2024 年 4 月十大人氣基金。資料截至 2024/4/30 理柏，台幣計價。






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