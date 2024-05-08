〈焦點股〉歐美車用復甦低預期 文曄重挫跌停摜破半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 12:29

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 昨 (8) 日召開法說會，法人指出，文曄收購 Future 中長期將強化業務與財務表現，不過，由於 Future 經營的歐美地區，車用、工控市場復甦較緩慢，預期要年底才會去化完畢，因此下修其未來獲利展望，文曄股價今日也應聲重挫跌停，摜破半年線。

法人指出，文曄完成收購 Future，有助公司大幅提高全球化佈局，拓展至歐美市場，且產品種類更完整，也可交叉銷售，提升長期財務表現。

不過，Future 今年經營的歐美市場仍須 2 至 3 個季度才完成庫存去化，尤其當中佔營收比重近 7 成的車用、通訊及工控領域去化相對緩慢，預期要待 2025 年整體市場復甦及收購後的綜效發酵。

文曄補充，Future 4 月 2 日淨值約 27 億美元，第一季營收 10.9 億美元，但因一次性提列所有併購費用，因此首季實際呈現虧損，若不含一次性支出費用，稅前淨利為新台幣 14.3 億元。