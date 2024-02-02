〈文曄展望〉今年營收年增1成以上 全年獲利創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-02 13:52

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (2) 日表示，隨著各類應用的庫存在今年陸續去化完畢，且下半年為傳統旺季，需求回籠下，預期今年營收將逐季成長，法人估，若不考慮併購 Future，文曄自身今年營收年增 1 成以上，全年獲利也可望創新高。

文曄指出，消費性電子庫存已在去年底去化完畢，今年隨著需求回溫，業績也會跟著上升，車用去年業績年增 18%，儘管現階段燃油車仍在進行庫存調整，不過，今年第一季車用業績大致持平上季，持續看好車用半導體含量持續增加，會帶動今年車用業績穩定增長。

針對 AI，文曄預期，AI 將嵌入至各類應用，先前主要在資料中心端，未來會走向終端裝置，如 AI PC 等，藉由在終端裝置運算保護消費者資料，將帶動半導體需求，對公司營運產生正面影響。