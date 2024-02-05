半導體業再添銀彈！一銀攜手星展主辦文曄、茂宣600億元聯貸案完成簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-05 09:56

文曄集團文曄科技及其子公司茂宣企業新臺幣 600 億元聯貸案，於 2 月 2 日與第一銀行等 14 家行庫完成簽約，該聯貸由第一銀行及星展銀行統籌主辦，聯貸資金用於收購加拿大半導體零組件通路商 Future Electronics 所需。

第一銀行表示，該 600 億聯貸案除由一銀和星展主辦，並由兆豐、台北富邦、匯豐 (台灣) 及華南銀行共同主辦，自推出募集 2 個月內獲金融同業踴躍支持，順利圓滿籌組，充分顯示對該公司經營及未來發展表示認同與深具信心，

文曄科技為亞太地區排名前二大、全球排名第四大之專業半導體通路商，持續透過併購等方式強化代理線完整度、產品多樣性及技術能力，並致力於客戶、產品線及市場應用組合，深化上下游客戶關係，增加市場競爭優勢。

本聯貸案將用於收購位於加拿大之全球第七大半導體零組件通路商 Future Electronics，收購後文曄集團將擴充代理產品線，提高產品線完整度及提升多元產品組合，且在模組化、系統整合上提供客戶更完善的產品加值服務，在客戶及產品均具互補效益，並且跨進歐美半導體經銷市場，與文曄集團原主要亞太市場形成互補效益，完整全球化布局，進一步提升國際競爭力，打造全球領先的電子元件通路商。

第一銀行長期以來持續力挺臺灣企業，期許成為企業的最佳夥伴，並且透過全球布局拓展營運規模，據點橫跨亞、美、歐及大洋等四大洲，支持文曄集團投資加拿大企業的海外布局，攜手開拓國際市場。