台新銀攜街口推商家專屬優惠 限時利率前三期1.78%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 12:07

台新銀行宣布攜手街口支付，推出獨家優惠專案，即日起至 6 月 30 日，只要是街口合作商家，線上申請營運資金享利率前三期 1.78%。

台新銀行表示，街口支付提供商家一應俱全的經營平台、有著超過 640 萬用戶的強大優勢，成為商家喜愛的收款系統之一，透過本次合作，商家可以在操作指南首頁、Line@ 推播訊息、商家 APP 及電子報，1 分鐘完成線上申請，1 日內就有專人聯繫提供免費財務諮詢，無論是展店、備貨週轉、購置設備或是裝潢修繕，備妥資料核貸後最快 1 日撥款。

根據資策會產業情報研究所 (MIC) 最新公布的行動支付消費者調查，行動支付常用度已突破七成，顯示行動支付已逐漸成為主流支付方式，商家有無提供行動支付服務，亦是影響民眾是否消費的因素。

看準電子支付市場的成長潛力，台新銀行強調，街口是全台用戶數最高的電子支付平台之一，若使用街口支付，搭配街口與合作商家的檔期活動，還可以獲得街口幣回饋、街口券折抵等多項優惠，儼然是促使民眾消費的一大誘因，因此，愈來愈多商家使用街口收款，迄今合作店家逾 30 萬。

為回饋街口商家，台新銀行推出專屬利率優惠，最高新台幣 3000 萬元的貸款額度，助商家營運成長，持續提供便捷的支付環境。