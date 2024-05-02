49萬股東注意！台新金擬配股利近1元 配發率100%

48.8 萬名股東注意了！台新金 ( 2887-TW ) 今 (2) 日董事會通過股利政策，每股擬配發現金股利近 0.6 元、股票股利 0.4 元，總股利近 1 元，以 2023 年每股純益 1.01 元計算，盈餘配發率近 100%，以今天收盤價 18.05 元計算，現金殖利率為 3.32%。

台新金總經理林維俊日前於法說會上指出，股利政策將以穩定為原則，過去幾年現金、股票股利發放比例約為 55%、45%，將會持續建議董事會依循往例派放，對於整體盈餘配發率樂觀以待，強調台新金獲利沒問題，未用完廉價購買利益可以轉配發股票股利，同時，透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產未實現評價損益也有進步，因此，能發放的股利其實是滿強的。