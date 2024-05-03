〈台新金法說〉總座釋4理由 現金股利比例增至60%與股東共享成果

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 15:37

台新金控召開 2024 年第一季線上法人說明會，由台新金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真以及台新人壽總經理邢益華六人共同主持。

台新金控董事會已在昨天下午通過盈餘分派案，每股將配發現金股利 0.6 元、股票股利 0.4 元，合計每股配發 1 元，此案將會提到 6 月 14 日的股東會來決議。

至於未來是否都會以現金股利比例 60% 的方式來發放，林維俊表示，目標希望維持穩定的股利政策，不過，每一年度的股利政策都必須提報到董事會，定案後再送到股東會。

至於今年配股配息是否有使用到先前的廉價購買利益剩餘的 39 億元，林維俊透露，今年股票股利確實是優先從這筆 39 億元來配發，剩下的才是用當年度獲利來配發現金和股票，之前的廉價購買利益已經使用掉了。

至於台新金目前的現金部位，林維俊表示，截至 4 月底，帳上約有 190 億元現金，子公司未來數月會陸續上繳約 145 億元，總計 335 億元現金，一部分將用於對子公司增資，其他部分也許未來子公司會有併購的考量。

台新金第一季稅後純益 50.11 億元，每股稅後純益 0.36 元，股東權益報酬率 10.53%，每股淨值為 13.93 元，整體營運表現持續穩健。林維俊指出，受全球經濟基本面穩步回升，企業動能及投資動能復甦。在各項主要收入方面，其中淨手續費收入及淨利息收入，分別較去年同期成長 30.8%、10.6%。

在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長 10.1%，總放款餘額成長 13.1%，個人信貸有不錯的表現，較去年同期成長 16.26%。在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長 19.1%、20.5%，有效卡數已突破 463 萬戶，特店家數上升至 16.8 萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為 0.1% 及覆蓋率 1247.5%。