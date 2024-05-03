〈台新金法說〉總座：樂見好的併購案壯大規模 但不評論「新新併」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 16:43

新光金 4 月 26 日召開董事會，由新光金董事暨新壽副董事長洪士琪提案，重啟與台新金合併案的可行性評估，希望有效解決新光人壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境，以利面對未來更艱鉅之挑戰及再創新局。此案最終以 11：4 通過，4 票持保留意見分別為董事吳欣儒、李增昌、賴慧敏及獨董許永明。

對此，林維俊表示，不會對於個別的案子來做任何評論，不過，對於可能的個案、只要是好的，都一定會審慎的來進行評估研究，並指出，透過併購除了可提升個別公司的規模層次外，也能來提升競爭力，這個對於整個的台灣金融業未來發展也都是好的。