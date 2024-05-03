〈台新金法說〉提名王美花擔任獨董 總座林維俊盛讚2優點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 15:08

台新金控 (2887-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，總經理林維俊表示，今年董事會將進行改選，昨日董事會已通過第九屆董事候選人名單，由於獨立董事林義夫屆滿三屆，依照法令規定無法再續任，因此提名經濟部長王美花擔任獨董，6 月 14 日股東會投票通過後就會就任。

林維俊指出，王部長在法律、經濟、外貿、產業及公職等經驗都相當豐富，國際視野也很寬闊，相信將會進一步來提升台新金控董事會的水準，以及多元化的背景，都會有所幫助。

林維俊表示，相當感謝林義夫獨董在過去 9 年以來對台新金控的貢獻，接下來也非常的榮幸有機會能夠提名王美花部長來擔任台新金獨董候選人。