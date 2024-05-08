AI熱潮驅動 今年亞太地區資料中心交易活動料再創新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-08 11:50

隨著人工智慧 (AI) 熱潮刺激對數位基礎設施的需求，全球私募股權基金和資產管理公司，正在為亞太地區的資料中心業務併購與投資交易做準備，繼去年之後，今年亞太地區的資料中心交易總額有望再刷新高。

業內人士表示，隨著各國和企業對不斷成長的 AI 需求做出反應，呼籲提供更多數據容量，亞洲地區的交易步伐正在加快。

LSEG 數據顯示，包含日本在內的亞太地區，今年在全球資料中心市場的交易活動處於領先地位，併購金額共計達 8.4047 億美元，占全球總金額的一半以上。

LSEG 指出，亞太地區資料中心交易額在去年達到 34.5 億美元的歷史高點，且今年有望超越此一數字。目前至少有幾筆大型交易正在進行中。

知情人士透露，黑石集團 (BX-US) 在內等多家投資機構計劃收購澳洲資料中心營運商 AirTrunk，後者在澳洲以及亞太其他地區擁有 11 座超大規模資料中心。

消息人士還稱，AirTrunk 所有者麥格理集團 (Macquarie Group) 及加拿大公部門退休金投資委員會 (PSP) 的目標是讓 AirTrunk 估值達到 150 億澳元，這可能是今年亞洲地區最大的一筆資料中心交易。

針對上述報導，AirTrunk、黑石、麥格理和 PSP 拒絕置評。

Cadence Advisory 董事總經理 Garren Cronin 表示，AI 革命正在催生對高品質資料中心容量的需求，這種需求是前所未有的。未來三到五年內，亞太地區需要擴展的資料中心容量非常驚人，且相關交易活動將在今年進一步增加。