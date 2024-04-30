微軟將在印尼投資17億美元 發展雲端和人工智慧

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 15:20

微軟 (MSFT-US) 將投資 17 億美元在印尼建設雲端運算和人工智慧基礎設施，押注這個東南亞最大經濟體，以刺激成長。

微軟執行長 Satya Nadella 宣布，將在四年內布局這筆支出，此前他與印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 周二 (30 日) 在雅加達會晤。微軟表示，這項投資將有助於滿足印尼日益增長的雲計算服務需求，並將有助於實現其在東南亞地區幫助 250 萬人接受 AI 技能培訓的目標，其中包括印尼的 84 萬人。

微軟指出，這筆投資將建立在微軟在印尼打造第一個數據中心基礎上，這將是微軟在印尼最大的單筆投資。

微軟表示，印尼有超過 310 萬開發人員使用其軟體開發與協作平台 GitHub，使得印尼成為 GitHub 在亞太的第三大用戶群，僅次於印度和中國。該公司表示，2023 年，在印尼，GitHub 平台上的公共生成式 AI 項目數量增加了兩倍。

Nadella 正在東南亞三個國家進行訪問。這一地區曾經被專注於中國和印度等經濟體的企業高管所忽視，但近來地緣政治緊張局勢加劇之際，變得愈來愈受 CEO 的歡迎。它是中美科技巨頭和初創企業的最大戰場之一。

在 Nadella 之前，輝達 (NVDA-US) 的黃仁勳和蘋果 (AAPL-US) 的庫克 (Tim Cook) 也高調訪問了東南亞，在中國經濟成長放緩之際，尋求吸引年輕且精通科技的東南亞人口。