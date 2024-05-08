中國稱霸市場！美籲盟友挺企業在高風險國家投資關鍵礦產

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-08 11:06

美國白宮全球基礎設施和能源安全特別協調官 Amos Hochstein 周一 (6 日) 對西方企業不願去擁有關鍵礦物供應的窮國投資發出嚴厲警告，認為美國及其盟國必須積極鼓勵，以確保應對氣候變遷所需的關鍵礦物能有可靠且永續的供應來源。

Hochstein 在米爾肯研究所全球會議的一個小組討論上表示，剛果民主共和國跟尚比亞等國的礦產資源，對於滿足全球對清潔能源和支持 AI 成長的電力基礎設施巨大需求至關重要，並稱美國、G7、澳洲、南韓和沙烏地阿拉伯必須合作釋放資金，支持不願在高風險國家投資採礦的公司，進而實現多元化、永續和公平的能源轉型。

除有助能源轉型外，關鍵礦產還可用於軍武、引擎等科技產品製造與生產，美媒最新報導也指華府正提供數億美元的補助和減免稅收措施，以振興本國稀土磁鐵製造業，但過程卻相當複雜且困難重重。

《華爾街日報》周一以《美國戰爭機器離不開稀土磁鐵，中國卻是市場霸主》為題刊文報導指出，美國的戰爭機器仰賴細小的金屬零件，有些甚至小如硬幣，例如稀土磁鐵對第五代戰機 F-35、「掠食者」無人機和核潛艦是不可或缺的，但問題在於全球 92% 的稀土磁鐵都掌握在中國手中。

為了與中國競爭，美國的防務製造商時間緊迫。美國在 2018 年頒布的一項法律限制在美國軍事裝備中使用中國製造的磁鐵，因此只有日本和西方國家的少數幾家供應商符合條件，但到了 2027 年，限制範圍將擴大到任何地方生產、含中國開採或加工材料的磁鐵，幾乎涵蓋目前全球的所有供應。

報導指出，面對中國在市場的影響力，美國經過冷戰後 30 年的去工業化，即便有政府協助，重建稀土磁鐵產業仍是一場苦戰，因美國目前只有一家公司在生產主流類型的稀土磁鐵。

美國國防部官員表示，五角大廈正深入研究重建稀土磁鐵供應鏈問題，因為 15 年後美國還是需要這些國防工業的基本元素。

過去幾年，五角大廈在稀土和稀土磁鐵上投入超過 4.5 億美元，且由於稀土磁鐵對電動車也至關重要，美國能源部也在提供激勵措施。

受惠於此類資金，一家德國稀土磁鐵製造商今年 3 月開始興建其北美首家工廠，睽違 20 年再度在美蓋廠，總部設在南卡羅來納州的該工廠所需的稀土供應可能來自其他政府資助專案，例如即將在加州和德州建成的加工廠，這兩個加工廠分別由美國和澳大利亞礦商擁有。