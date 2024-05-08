每4人就有1人買台股高息ETF！受益人突破600萬 這5檔最夯

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 10:30

投資人偏愛台股高息 ETF，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣每四人就有一人投資台股高息 ETF，受益人數成長驚人，已從去年底 364 萬 3890 人來到 600 萬 9828 人，增幅達 65%，並一舉突破 600 萬人大關，占整體台股 ETF 受益人的 74%。

不過，若看淨增減 (扣除今年新成立 ETF) 情況來看，00919 的受益人數今年來增加 34.5 萬人，人氣最旺。再以今年來含息績效來看，00919 上漲 14.2% 績效最佳，00929 上漲 12.39% 居次，00878 上漲 6.31% 排名第三。

理財達人指出，00919 即將在 5 月換股、6 月配息，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。00919 目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5 月會再精準佈局今年配息率最佳的 30 檔成分股，預計 6-8 月又會有豐沛的現金股息入帳，00919 仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。

根據集保統計，台股 ETF 的受益人最新一周增加 107728 人，總受益人從去年底的 607 萬 0628 來到 825 萬 8566 人，續創歷史新高，今年以來也增加了 218 萬 7938 人，其中台股高息 ETF 最受投資人喜愛，受益人數增加最多。