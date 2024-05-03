月線連三紅、今年報酬雙位數 這4檔高股息ETF漲幅超越大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 11:33

台股 4 月歷經大起大落，加權指數月線驚險收紅，為連續第三個月收紅，觀察盤面人氣族群高股息 ETF，同樣繳出連三紅的共有 7 檔，今年以來報酬率達雙位數則有 5 檔，包含凱基優選高股息 30(00915-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)，其中 00915、00900、00936、00713 這 4 檔同時在上沖下洗的 4 月，繳出超越大盤的表現。

從今年以來股價含息報酬來看，00915 以 18.54% 的漲幅位居第一，00900 累計漲幅 15.51%，排名第二，00936、00713 累計漲幅分別為 14.84%、13.76%，4 檔皆超越加權指數漲幅 12.78%。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，雖然聯準會主席鮑爾在甫落幕的例會中試圖消除市場對升息的疑慮，但美國 ISM 製造業指數下滑，通膨數據頑強，在評價面偏高情況下，美股仍做出修正反應，連帶使得台股情緒受影響。

隨著接下來台股進入除權息旺季，上市櫃公司陸續公布股息政策，勢必牽動市場資金動向；預期台股未來 12 個月企業獲利仍處於上升軌道，但成長幅度將趨緩，相較於過往市值前 300 大企業現金股息殖利率動輒 6、7%，今年可能多數會落在 4-5%，加權指數現金股息殖利率未來 12 個月更可能下滑到 3% 以下。

法人建議，想利用高股息 ETF 打造現金流的投資人，與其追求絕對高息，能創造含息總報酬表現的投資標的，反而更能代表高股息 ETF 追求股價股息全兼顧的投資初衷。