ETF過去16年來總報酬率比一比 Smart報酬指數拔頭籌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-08 17:38

本週台股進一步展開反彈，自美國聯準會 (3) 日放鴿，美股四大指數齊揚，台股在台積電、鴻海帶動下，上漲力道強勁，外資一舉湧入推升將今年的賣超轉為買超，也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。

全台 ETF 市場上週 (4/29-5/3) 再增 20,871 位受益人，總受益人數來到 1,129 萬人，全民瘋 ETF 究竟該怎麼買、下手前要注意哪些事情、市面上有哪些 ETF 受投資人青睞？

富蘭克林華美投信指出，以各指數報酬回測比較，過去約 16 年數據顯示，Smart 報酬指數、台灣加權指數、台灣 50 報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較，總報酬率依序為 816%、644%、698%、600%，由 Smart 報酬指數拿下冠軍；另外年化波動部分，依序為 16.8%、16.3%、17.9%、15.5%，則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF 雖憑藉著低門檻並分散持股特色，深受台灣投資人喜愛，但是選擇標的不同，報酬也相距甚遠，而市值型 ETF 最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，只要預測大盤走勢，就可以做為市值型 ETF 的投資參考，但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。

尤其是期望追求報酬機會的投資人，市值型的 ETF 在複利效果的加持之下，長期往往能有相對亮點表現的機會，由富蘭克林華美投信所發行的 00905(FT 臺灣 Smart) 是目前市面上唯一追蹤特選 Smart 多因子指數，透過多因子選股策略，篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票，同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會。