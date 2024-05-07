00878勇奪單周人氣王 受益人成長最多、零股交易王都是它

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 18:43

全台 ETF 市場上周 (4/29-5/3) 再增 20871 位受益人，總受益人數來到 1129 萬人，其中人氣王由國泰永續高股息 (00878-TW) 拿下，00878 上周 4 個交易日，受益人數就攀升了 6537 人，榮登前一周成長冠軍，且總受益人數已經來到 125 萬 4665 位，在 200 多檔 ETF 中占比超過 11%，等於每 10 位 ETF 投資人中，就有一位是 00878 的粉絲。

00878 不僅榮登受益人單周成長冠軍，更成為「零股成交王」，觀察證交所公布的每日零股交易數字，00878 近 5 日 (4/29~5/6) 盤中的零股成交均量奪得全市場第一名，甚至超越台積電與鴻海，成為小資族與存股族的最愛。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，成立近四年的 00878 採每季配息機制，會於 2、5、8、11 四個月份除息，穩健的配息風格因此擄獲投資大眾的心，長期以來，人數及基金規模皆穩定增加，4 月底已於國泰投信官網公布第二季每單位預估配息 0.51 元，投資人若想參與此次配息，須留意最後申購日為 5 月 16 日。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878 指數規則重視企業的 ESG 表現、過去三年的每股純益 (EPS)，以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於 5、11 月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的 ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至 12 歲以下兒童股民的第一名持有標的，可看出 00878 在多數人的心中，是一檔適合長期投資，為第二代存出人生第一桶金、累積自己的退休金，作為資產傳承重要規劃的優質 ETF。