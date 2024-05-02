這檔高息ETF送審難產 證期局：投信業者因應市場變化撤件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 21:07

國內日前掀起高股息 ETF 之亂，引起主管機關注意，要強化名稱加註警語以及投信與網紅合作置入等監理措施，而新光投信原計畫推出「新光台灣高息優質成長 ETF」，但送審近 5 個月遲遲無法取得證期局核准函，最終決定這檔 ETF 今年暫停募集，對此，證期局副局長黃厚銘強調，對於所有基金送審前後都是一致性及中立性，業者已經發文撤件，可能是因應市場變化有其商業考量。

新光投信指出，由於新光台灣高息優質成長 ETF 截至 5/1 仍尚未取得證期局核准函，無法幫投資人創造好的股息收益，新光投信決定這檔 ETF 今年暫停募集。

由於日前 00939、00940 掀起高股息 ETF 募集狂熱，許多人為了申購解除定存、抵押房貸，外界關注主管機關是否因 ETF 市場過熱，因此加嚴新 ETF 送審程序，對此，黃厚銘回應，對於所有的基金 (包含 ETF) 送審都是一致性及中立性。

黃厚銘說明，審查標準主要看三大重點，包括：文件是否齊備、公開說明書應揭露事項是否充分揭露、信託契約和契約範本是否有重大差異，若有文件不齊備或疏漏的情形，就會請業者補件。

黃厚銘表示，該公司今天下午已經發文來證期局撤回其 ETF 的申請募集，至於撤件原因，他強調，不便就個案做出回應，僅表示公司都有其因應市場變化的商業考量。

根據證期局統計，扣除新光投信自行撤件，接下來還有 4 檔 ETF 正在審核中，其中 1 檔是富蘭克林台灣 ESG 永續高股息 ETF，另 3 檔皆為投資海外股票或債券的 ETF。