中俄博覽會 10年來累計簽約人民幣4,468億

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:40

中國商務部周一（6 日）舉行專題新聞發布會，請商務部歐亞司司長劉雪松、黑龍江省貿促會會長陳士軍、俄羅斯駐華商務代表達赫諾夫斯基介紹中俄博覽會有關情況。

中俄博覽會由中國商務部、黑龍江省政府、俄國經濟發展部、俄國工業和貿易部共同主辦，輪流在中國和俄羅斯兩國舉辦。這場博覽會是中俄兩國層次最高、規模最大的綜合性展會。

按照慣例，中俄博覽會一般在每年 6～7 月舉行，考慮到哈爾濱將於 2025 年 2 月舉辦亞冬會，為給亞冬會預留場地，經雙方商定，第八屆中俄博覽會較往屆提前一個月，將於 5 月 16 日至 21 日在黑龍江哈爾濱市舉行，這也是中俄建交 75 周年慶祝活動之一。

劉雪松指出，本次博覽會以「合作、互信、機遇」為主題，兩國工業、農業、貿易、物流等領域企業和有關地方積極參展。俄國工業和貿易部將組織有代表性的企業參展，16 個俄羅斯聯邦主體也將組織企業參展。

劉雪松表示，自 2014 年首屆中俄博覽會以來，中俄兩國已舉辦過七屆博覽會，招展規模、辦展水準、品質效果不斷提升，密切服務雙邊務實合作高品質發展，為擴大兩國地方交流、促進企業合作發揮積極作用。

他說，10 年來，共有 7,200 餘家中俄企業、超過 105 萬名客商參加，累計簽約人民幣 4,468 億元，涵蓋基礎設施、機械設備、農產品加工、汽車等領域。

陳士軍指出，從參會團組嘉賓來看，預計將有 44 個國家和地區 120 餘個中外代表團參會，登記註冊的國際及港澳台專業客商超過 5,000 人次，2,000 家以上各類市場主體負責人參會對接、洽談合作。

達赫諾夫斯基說，本屆博覽會期間，俄方將舉辦 15 場活動，包括論壇、圓桌會、研討會、交流會，涵蓋地方、經貿、投資、科技、建設、工業、標準計量、物流、青年企業家等領域。