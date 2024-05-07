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鉅亨速報

營收速報 - 順藥(6535)4月營收386.10萬元年增率高達33.46％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15

順藥(6535-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣386.10萬元，年增率33.46%，月增率929.6%。

今年前4月累計營收為832.40萬元，累計年增率33.46%。

最新價為188.5元，近5日股價下跌-0.29%，相關生技醫療股價指數上漲0.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+235 張
  • 外資買賣超：+238 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 3,861 33.46% 929.6%
2024/3 375 3.31% 837.5%
2024/2 40 -98.69% -99.01%
2024/1 4,048 -11.4% -54.83%
2023/12 8,962 -0.63% -12.67%
2023/11 10,262 6880.95% 25555%

順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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