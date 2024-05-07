營收速報 - 順藥(6535)4月營收386.10萬元年增率高達33.46％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15
今年前4月累計營收為832.40萬元，累計年增率33.46%。
最新價為188.5元，近5日股價下跌-0.29%，相關生技醫療股價指數上漲0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+235 張
- 外資買賣超：+238 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|3,861
|33.46%
|929.6%
|2024/3
|375
|3.31%
|837.5%
|2024/2
|40
|-98.69%
|-99.01%
|2024/1
|4,048
|-11.4%
|-54.83%
|2023/12
|8,962
|-0.63%
|-12.67%
|2023/11
|10,262
|6880.95%
|25555%
順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇