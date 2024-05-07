「期」待新血加入 期交所徵才報名明起跑 共招募6類菁英

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 17:20

期交所 113 年徵才活動自明（8）日起跑，本次共招募 6 類別 15 名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗之一般業務及法務人員，並積極延攬「程式開發維護」、「應用系統維運」、「資訊系統管理」及「主機操作」等資訊專業人才。

期交所成立至今屆滿 26 年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

期交所除深耕各項業務發展，亦十分重視員工身心健康及職涯發展，除提供勞、健保，並提供員工團保、交通伙食津貼、獎金、退休金、健康檢查、旅遊補助、子女教育補助、生育托兒津貼及員工協助方案 EAPs 等多項福利措施，另有多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。