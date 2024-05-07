「期」待新血加入 期交所徵才報名明起跑 共招募6類菁英
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 17:20
期交所 113 年徵才活動自明（8）日起跑，本次共招募 6 類別 15 名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗之一般業務及法務人員，並積極延攬「程式開發維護」、「應用系統維運」、「資訊系統管理」及「主機操作」等資訊專業人才。
期交所成立至今屆滿 26 年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。
期交所除深耕各項業務發展，亦十分重視員工身心健康及職涯發展，除提供勞、健保，並提供員工團保、交通伙食津貼、獎金、退休金、健康檢查、旅遊補助、子女教育補助、生育托兒津貼及員工協助方案 EAPs 等多項福利措施，另有多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。
期交所本次新進人員招募係委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理，報名期間自 5 月 8 日起至 5 月 28 日止，一律採線上報名，有意報名者請逕至證基會網站報名。筆試測驗日期訂於 113 年 6 月 22 日 (六) 舉行，徵才詳細資訊可至期交所 (http://www.taifex.com.tw) 或證基會網站 (http://www.sfi.org.tw) 查詢。
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