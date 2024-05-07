穩懋4月營收年增逾5成 估Q2營收季增11至14%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 17:25
砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 16.42 億元，年月雙增，其中年增更超過 5 成。穩懋指出，第二季在智慧型手機與 WiFi 需求強勁的帶動下，預估單季營收將季增 11 至 14%。
穩懋 4 月營收 16.42 億元，月增 1.82%，年增 53.07%。累計今年 1 至 4 月營收 60.85 億元，年增 54.73%。
穩懋指出，根據研究機構 Counterpoint Research 的最新預測，今年全球手機出貨量有望年增 3%，達 12 億支，其中高階智慧手機的成長幅度將最大，預估年增 17%。由於穩懋在高階智慧手機的市占率高，因此樂看這樣的趨勢帶動穩懋營運。
另外，穩懋也觀察到今年 WiFi 6E 以及 WiFi 7 需求大幅提升，穩懋手機 WiFi 集中在其中一家客戶，主要需求為 WiFi 6E；路由器方面則是 WiFi 6E 以及 WiFi 7 皆有需求。
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