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鉅亨速報

營收速報 - 穩懋(3105)4月營收16.42億元年增率高達53.07％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 15:15

穩懋(3105-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣16.42億元，年增率53.07%，月增率1.79%。

今年前4月累計營收為60.85億元，累計年增率53.07%。

最新價為141元，近5日股價下跌-1.72%，相關半導體類指數上漲0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1237 張
  • 外資買賣超：+975 張
  • 投信買賣超：+36 張
  • 自營商買賣超：+226 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,642,260 53.07% 1.79%
2024/3 1,613,349 42.85% 22.64%
2024/2 1,315,488 53.38% -13.11%
2024/1 1,514,003 73.52% -9.19%
2023/12 1,667,234 52.02% 3.53%
2023/11 1,610,421 31.12% 1.26%

穩懋(3105-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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