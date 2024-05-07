營收速報 - 穩懋(3105)4月營收16.42億元年增率高達53.07％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 15:15
今年前4月累計營收為60.85億元，累計年增率53.07%。
最新價為141元，近5日股價下跌-1.72%，相關半導體類指數上漲0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1237 張
- 外資買賣超：+975 張
- 投信買賣超：+36 張
- 自營商買賣超：+226 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,642,260
|53.07%
|1.79%
|2024/3
|1,613,349
|42.85%
|22.64%
|2024/2
|1,315,488
|53.38%
|-13.11%
|2024/1
|1,514,003
|73.52%
|-9.19%
|2023/12
|1,667,234
|52.02%
|3.53%
|2023/11
|1,610,421
|31.12%
|1.26%
穩懋(3105-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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