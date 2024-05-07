威宏-KY第一季EPS達2.67元 獲利創歷年同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 18:02

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (7) 日公告 2024 年第一季營運成果，單季後純益 1.77 億元，改寫史上同期新高，季增約 39.37%，年增約 1.1 倍，每股純益達 2.67 元

威宏 - KY 2024 年第一季營收 18.08 億元，毛利率 20.14%，季減 0.83 個百分點，年增 2.14 個百分點。

威宏 - KY 2024 年第一季主要受惠各廠區優化精實生產管理，新產能學習曲線顯著降低，其中柬埔寨廠生產效率明顯提升，推升毛利率上揚。而隨全球航空復甦及通膨趨緩，加上奧運商機持續發酵，除掀起民眾運動風潮，亦帶動時尚之都巴黎的觀光人潮，集團旗下運動、輕奢兩大事業群在手訂單暢旺，各廠區今年上半年訂單近乎滿載，公司已因應訂單需求增加持續招工並適當擴增廠區產線，相關訂單將持續穩定挹注。

威宏 - KY 2024 年 4 月營收為 7.64 億元，月增 28.94%，年增 6.43%，累計 2024 前 4 月營收 25.74 億元，較去年同期增加 5.66％，第二季成長動能樂觀。

在運動產業庫存問題緩解、訂單出貨回到正常節奏下，在奧運年及接下來國際運動賽事刺激市場商機，各項運動成為顯學，帶動終端品牌客戶下單力道強勁，貢獻第一季營收穩步走揚。

其中，越南德御具備成熟的高爾夫球袋生產製程，主要生產 NIKE 運動包袋及各大知名品牌高爾夫球袋，過去主要集中在中國地區生產之訂單已陸續轉移至當地，且近期北美新品牌客戶訂單也開始出貨，轉單效益及新訂單持續挹注，將成為今年主要營運成長動能之一。

威宏 - KY 近年積極擴大東南亞生產基地佈局，旗下子公司威保已於第一季投入動工興建柬埔寨第一期廠房，預計第四季完工，最快 2025 年由 NIKE 驗廠後投入生產，未來將成為運動配件、手套及護具生產重心，預期新廠房落成後將顯著提高生產效益，為集團挹注營收成長新動能。

輕奢精品事業群方面，隨全球旅遊業復甦及部分航班價格回落，跨國旅遊熱度不減，帶動輕奢及商務包袋、行李箱等汰換需求延續，各國機場免稅店銷售顯著回溫，品牌商陸續回補庫存，並加快於實體店面鋪貨。

威宏進一步表示，若美國今年能降息，後續市場消費力可望有顯著提升，屆時訂單回補力道將更強勁，而威宏與 TUMI 持續開發一系列女用輕奢包及高階聯名款精品球袋，提升品牌附加價值，有利挹注更高營收獲利表現並增加客戶黏著度。

威宏 - KY 對全年營運維持審慎樂觀態度，雖全球最大經濟體之一的中國，內需市場回溫不如預期強勁，地緣政治因素亦增加全球景氣不確定性，然第二季起為傳統出貨旺季，加上國際商務旅遊活動熱絡及大型體育盛事陸續登場，刺激市場消費更趨積極，各大運動與輕奢精品品牌商拉貨回補力道強勁，在旺季效益的加持下，訂單直達上半年無虞。