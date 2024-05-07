昇達科4月LEO產品出貨逼近億元創新高 推升單月營收寫新猷

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 17:52

昇達科 (3491-TW) 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，昇達科今 (7) 日公布 2024 年 4 月營收以 2.23 改寫歷史新高，月增 20.45%，年增 47.12%；2024 年累計 1-4 月營收 6.56 億元，年增 13.85%，推升 4 月營收的動能主要在低軌衛星相關產品的出貨量大增。

昇達科 2024 年 3 月起的低軌衛星相關應用產品出貨量能開始大增，就 4 月來看，單月營收以 2.23 億元改寫歷史新高，其中包括低軌衛星相關應用產品營收 9609 萬元，占當月營收的 43.2%，較上月低軌衛星相關應用產品營收 6196 萬元成長 55%，較 2023 年同期 1395 萬元大幅成長 5.89 倍。

昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。

昇達科首季營運在 3 月營收 1.85 億元，單月每股純益達 0.67 元，3 月毛利率達到 49%，更是單月的毛利率高峰，而毛利率能創高的關鍵在於產品結構組成變動的挹注，且此項產品結構預期今年仍將延續。由於推升獲利的高毛利率產品訂單多數已經接獲，對後續各月的獲利展望具有相當的把握度。

就昇達科的 2024 年首季出貨產品結構分析，以低軌衛星相關產品占 32.8% 居冠，其次爲射頻頻 27.5% 居次，第三爲 5G/4G 回傳網路占 26.4%，網路工程占 13.3%。第二季低軌衛星產品可望在營收占比提升到 40%。

法人估計，昇達科 4 月在低軌衛星營收大增而達到創高營收的成果下，預期對於昇達科四月份營運獲利必能帶來相當好的增幅。昇達科除依原計畫已在越南擴廠以因應低軌衛星產業蓬勃發展的需求，並且泰國廠的建廠與國內產能的擴增也已同步展開，以因應低軌衛星產業快速發展的需求。