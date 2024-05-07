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鉅亨速報

營收速報 - 聯鈞(3450)4月營收5.88億元年增率高達37.62％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15

聯鈞(3450-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.88億元，年增率37.62%，月增率23.23%。

今年前4月累計營收為18.74億元，累計年增率37.62%。

最新價為63.6元，近5日股價上漲0.47%，相關半導體業下跌-0.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1269 張
  • 外資買賣超：+1675 張
  • 投信買賣超：-350 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 588,227 37.62% 23.23%
2024/3 477,340 10.99% 23.92%
2024/2 385,194 -9.15% -8.93%
2024/1 422,954 3.45% -6.94%
2023/12 454,498 5.15% -6.13%
2023/11 484,156 -12.33% -3.1%

聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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