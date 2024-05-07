營收速報 - 聯鈞(3450)4月營收5.88億元年增率高達37.62％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15
今年前4月累計營收為18.74億元，累計年增率37.62%。
最新價為63.6元，近5日股價上漲0.47%，相關半導體業下跌-0.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1269 張
- 外資買賣超：+1675 張
- 投信買賣超：-350 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|588,227
|37.62%
|23.23%
|2024/3
|477,340
|10.99%
|23.92%
|2024/2
|385,194
|-9.15%
|-8.93%
|2024/1
|422,954
|3.45%
|-6.94%
|2023/12
|454,498
|5.15%
|-6.13%
|2023/11
|484,156
|-12.33%
|-3.1%
聯鈞(3450-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇