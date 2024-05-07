營收速報 - 技嘉(2376)4月營收285.24億元年增率高達290.54％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15
今年前4月累計營收為836.76億元，累計年增率290.54%。
最新價為312元，近5日股價上漲4.35%，相關電腦週邊下跌-0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2077 張
- 外資買賣超：-2982 張
- 投信買賣超：-503 張
- 自營商買賣超：+1408 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|28,523,875
|290.54%
|17.61%
|2024/3
|24,253,194
|149.17%
|73.62%
|2024/2
|13,968,881
|38.46%
|-17.49%
|2024/1
|16,930,021
|105.97%
|31.79%
|2023/12
|12,845,855
|46.44%
|-19.29%
|2023/11
|15,915,793
|46.54%
|-5.07%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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