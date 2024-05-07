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鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)4月營收285.24億元年增率高達290.54％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15

技嘉(2376-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣285.24億元，年增率290.54%，月增率17.61%。

今年前4月累計營收為836.76億元，累計年增率290.54%。

最新價為312元，近5日股價上漲4.35%，相關電腦週邊下跌-0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2077 張
  • 外資買賣超：-2982 張
  • 投信買賣超：-503 張
  • 自營商買賣超：+1408 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 28,523,875 290.54% 17.61%
2024/3 24,253,194 149.17% 73.62%
2024/2 13,968,881 38.46% -17.49%
2024/1 16,930,021 105.97% 31.79%
2023/12 12,845,855 46.44% -19.29%
2023/11 15,915,793 46.54% -5.07%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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